台灣缺疫苗陷窘境　恐危及半導體戰略地位

外媒報道，台灣因欠缺疫苗，正付出確診新冠肺炎病例激增可能觸發封城的代價，並可能擾亂主力產業半導體業務，從而進一步威脅已緊繃的全球晶片荒。

所以台灣短期最重要的任務是取得疫苗，很可能來自歐洲及美國。俄勒岡州立大學全球衛生中心主任紀駿輝稱，台灣有許多政客敦促政府以晶片換疫苗，儘管政府沒有力推，但如果美國關心台積電的晶片供貨，美國就有提供台灣疫苗的誘因。

有警告指，若無法由其他地區採購到足夠疫苗，將出現更多晶片短缺，台灣政府正提供更多誘因，鼓勵全球大型經濟體加強投資，長期可能侵蝕台灣在半導體領域的競爭優勢。

由此反映，在中美緊張關係下，台灣具戰略性但又脆弱。去年底開始的全球晶片短缺，由汽車到電玩遊戲在內的許多產業均受到衝擊，加上當地近期疫情轉差，又遇上乾旱及大停電等問題，加大經濟發展的不確定性，令台股受壓。此外，美歐日等國紛紛對半導體供應鏈的戰略性質提高警惕，尋求增加國內生產，台灣因佔據尖端晶片市場主導地位而獲得的地緣政治影響力，可能會日漸減少。

全球最大晶片製造商、英特爾(Intel)行政總裁Pat Gelsinger承認，太依賴台灣及南韓，而需要一個更平衡的全球供應鏈。美國及歐洲應該「更積極採取行動」，以因應亞洲領先半導體製造的不平衡現象。

美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)本月亦指出，儘管拜登政府與台灣和台積電合力解決晶片短缺問題，但亦正設法降低美國對台灣的依賴。部分華府人士認為，透過技術轉讓，台灣可能成為中國的「後門」，他們所指是涉及與解放軍有關的內地國營企業。

華府預期投入大約500億美元，扶植美國本土半導體供應鏈；歐洲及南韓亦誓言投放更多資金加強國內半導生產。

台灣正草擬新的出口管制，限制特定技術用作軍事用途，收緊對中國的出口，並提高違反規定罰金。