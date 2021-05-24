中美專家：兩國厭惡討價還價　難接受被迫妥協

近期中美專家對話指出，美國前總統特朗普執政時雙方溝通不佳而導致關係惡化，即使競爭壓過合作的格局成形，雙方仍有必要恢復基本常態溝通。

美國外交政策全國委員會(NCAFP)3月底及4月初邀請美、中超過20位知名學者、專家與卸任官員舉行多場非官方視像會議，分別就政治交流、安全議題及國際體系前途進行探討，而相關摘要報告日前公布，涉會人士身份循往例保密。

報告中指出，中、美處理雙邊關係似乎都將重點放在國內政治正當性，而兩國民眾大多力挺各自政府捍衛自身利益，不太在乎可能造成的緊張局面，雙方目前均重視建立政治正確，日後合作機會或因而受限。

至於中、美以不同角度看待參與國際體系的價值與目的，美國重視扮演積極角色，中國則強調防禦性。兩者差異導致國際體系如何因應成員國境內局勢出現分歧，分歧因大國競爭架構而放大。

值得一提的是，中、美競爭壓過合作的其中一個特徵是雙方對討價還價之間的角力日漸變得厭惡，更難接受被限制以換取其他領域發展而作出的妥協。

與會者認同，中、美需要設法防止雙邊關係繼續惡化，重申以往承諾將有助奠定更具建設性的基調。雙方可能有必要建立高層雙邊交流行為準則，將危機溝通視為優先。

報告建議，中、美應該直接溝通改革國際體系的方式，尤其要找出造就負責任利害關係者的共通點，將減少雙方懷疑對方提供公共財的意圖。首個積極步驟可能是在抗疫復甦上的合作，但兩國關係本質仍引起廣泛憂慮時，合作是否可能仍是未知數。