李偉傑：港股無力突破 比亞迪再闖200元
2021年05月24日 10:53
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大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，港股上周重上並企穩28,000點，料本周期指結算有望繼續守穩其上。不過，大市成交未見配合，且市場對通脹預期升溫拖累外圍股市表現，而內地大型科網平台股政策風險亦仍揮之不去，單靠炒復甦概念，未能帶動港股向上突破，恒指上方阻力位在28,800點水平，支持位則在27,500點。
恒指公司上周五(21日)宣布季檢結果，比亞迪股份(01211)、碧桂園服務(06098)及信義光能(00968)成功進身藍籌行列。李認為「染藍」消息對3隻股份正面，當中比亞迪股價調整已多，短期具反彈空間，有機會上試200港元關。而碧服雖然估值偏高，但上方蟹貨不多，股價仍可炒區間上落。至於信義光能盈利增長不俗，但內地對環保政策仍未明朗，股價升至100天線約15.5元可趁高食胡。
李又指，騰訊控股(00700)季績略差過預期，加上集團決定將今年部分利潤加大投資於新業務，且政策陰霾仍未消退，拖累其股價跌穿600元大關。他相信在政策消息未明朗前，騰訊反彈動力欠奉，有貨在手的投資者宜先耐心持貨。