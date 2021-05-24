李偉傑：港股無力突破　比亞迪再闖200元

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑表示，港股上周重上並企穩28,000點，料本周期指結算有望繼續守穩其上。不過，大市成交未見配合，且市場對通脹預期升溫拖累外圍股市表現，而內地大型科網平台股政策風險亦仍揮之不去，單靠炒復甦概念，未能帶動港股向上突破，恒指上方阻力位在28,800點水平，支持位則在27,500點。