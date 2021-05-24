【高盛推介】恒指上調阿里權重　留意貼價購證

高盛(亞洲)有限責任公司：恒指公司於上周五(21日)公布恒指季檢結果，當中阿里巴巴及美團佔恒指的權重比例將由5.59及4.28%，增至7.33及7.71%。而是次恒指季檢所有變動將於6月7日生效。

阿里自上周一起連升4日，當中上周五升約1%。雖受權重上調消息利好，股價仍受沽壓。周一(24日)早段則下跌，逼近1周低位，即市見輪證資金積極趁低部署。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周四(20日)錄得約720萬元資金流入後，上周五獲資金轉向沽出。牛熊證方面，則見上周五流入牛證的資金除了集中在200元以上收回價的貼牛外，170至175元收回區域的遠牛亦留意。而熊證則於上周五錄得約40萬元資金流入，並集中在225至230元收回區域的產品。

阿里購證18749，行使價228.2元，2021年8月27日到期，實際槓桿9.3倍，貼價、高槓桿。

阿里購證20970，行使價239.08元，2021年8月27日到期，實際槓桿10.0倍，價外、高槓桿。

阿里牛證63815，收回價186.18元，行使價184.18元，換股比率500，槓桿比率9.4倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

阿里沽證19740，行使價204.68元，2021年7月26日到期，實際槓桿8.6倍，貼價、高槓桿。

阿里熊證68791，收回價240元，行使價242元，換股比率500，槓桿比率5.3倍，近35.5元收回距離熊證。

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