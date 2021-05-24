【高盛推介】美團窩輪牛熊證傳真
2021年05月24日 11:34
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美團自上周一(17日)起連升4日，累計分別升逾13%，當中上周五(21日)升約0.7%。周一(24日)早段高見279港元後倒跌。有券商預計在美團佔恒指的權重比例上調後，將有45至60億被動資金流入美團。
觀察個股輪證資金流向，則見上周資金持續流入認沽證，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約1,700萬元。認購證於上周五亦獲資金轉向流入，有約170萬元。牛熊證方面，則見熊證於上周五錄得約390萬元資金流入，並分布在290元以上的各收回區域的產品。港股通方面，則見北手持續買入美團，錄得連續多日淨買入，當中上周五有約2.7億元。
投資者如看好，認購證方面可留意年期約2個月，屬貼價的高槓桿美團購證(21395)。牛證方面的貼牛選擇可留意屬市場上500兌1產品中，最貼價、槓桿最高之一的美團牛證(64160)。遠牛選擇可留意美團牛證(60737)。
美團購證21395，行使價302.08元，2021年7月27日到期，實際槓桿8.3倍，貼價、高槓桿。
美團牛證64160，收回價255元，行使價252元，換股比率500，槓桿比率15.6倍，市場上500兌1牛證中，最貼價、槓桿最高之一。
美團牛證60737，收回價240元，行使價237元，換股比率500，槓桿比率8.1倍，近29元收回距離遠牛。
美團沽證21953，行使價252.68元，2021年7月23日到期，實際槓桿7.0倍，貼價、高槓桿。
美團熊證60236，收回價290元，行使價293元，換股比率500，槓桿比率10.2倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
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