花旗調查：疫情下近半市民減少開支　7成人消費更務實

花旗銀行公布調查顯示，去年48%的市民受疫情影響而減少消費，整體每月開支減幅為13%，當中年輕人組別更為審慎，減幅為16%。隨着去年在家工作安排及社交距離措施的實施，使港人的消費習慣更趨數碼化，網上消費額較2019年增加逾1成。

調查結果顯示，香港市民改變以往的生活常規，轉趨使用網上消費，近半的受訪者每周至少進行2至3次網上外賣點餐及虛擬會議；69%的受訪者表示，他們於2020年的網上消費額相較2019年有所增加，增幅達12%。

同時，疫情促使市民的消費變得更謹慎，超過7成受訪者認為他們的消費較疫情前更加務實，減少部分不必要的花費，44%受訪者表示，即使疫情結束後，在購買非必需品時會先仔細考慮。

香港花旗銀行信用卡及無抵押信貸業務主管李冠康表示，疫情對市民大眾的消費模式有長遠影響，冀透過今次的調查，為客戶提供合適的產品和服務，以達智慧理財及智慧消費。他補充，該行今年首季的信用卡本地簽帳額有單位數升幅，冀在網上簽帳額、以及年底前有望恢復的海外旅遊，所帶來的海外簽帳額帶動下，預期該行今年全年的信用卡業務能有雙位數字的增長。