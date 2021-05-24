港交所CEO歐冠昇今履新　傳將整肅公司文化

早前，港交所曾爆出一樁賄賂醜聞，並被監管機構審查。外媒引述知情人士透露，歐冠昇被主席史美倫賦予的任務為審視交易所的做法，在史看來，曾擔任摩根大通私人銀行國際市場負責人的歐冠昇，其曾任職高度監管的大行的背景下，擁有推動文化整頓的經驗。

但有人批評，港交所為了贏取業務，犧牲了對投資者的保護。過去幾年，在IPO質量、空殼公司氾濫以及是否允許同股不同權等方面，港交所與香港證監會衝突不斷。

報道指，香港投資基金公會(HKIFA)行政總裁黃王慈明表示，港交所在市場開發方面做得很出色，並推出了改善投資者保護的措施，但是發行人的意見似乎高過了投資者的呼聲。她非常期待與歐冠昇合作，來研究如何取得妥善平衡，更好地維護投資者的利益。