陳偉明：港股未改反覆向下格局

歐美逐漸解除封鎖措施，加上內地股市向上，港股上周初曾一度升至28,600關。然而， 部分聯儲局官員對收水持開放態度，加息預期再度升溫，加上內地全面打擊比特幣(Bitcoin)等虛擬貨幣應用，觸發比特幣暴瀉，並且拖累環球股市上周中急挫，但港股於佛誕假期之後，於上周四(20日)只是回調至28,300水平，支持力度雖比筆者想像之中強勁，但港股在上周五(21日)再度回升至28,600點關口後便再次回落，反映市場觀望氣氛濃厚。

技術上，期指在28,156至28,528窄幅上落等待突破，但整體反覆向下格局未改，如期指本周內跌穿上周四低位28,156點，小心27,500雙底支持未必守得住，宜Long Put恒指6月價外1,200點期權對沖倉位風險。筆者認為市場有不少投機性資金在虛擬貨幣市場獲利甚深，並且轉移部分資金在股票市場，如果虛擬貨幣調整未完，有機會拖累環球股市表現。

另一方面，期指28,528點至28,753點是短期關鍵阻力區域，如果期指短期內陽燭收市升穿28,753點，走勢好轉，淡倉宜止蝕，並且應重新部署逢低吸納機會。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明