黃詠欣：買大改裝單位　足以引致不批按揭而撻訂

早前，有買家買入一個豪裝居屋單位，因銀行派員上門評估，結果揭發單位裝修涉及非法改建工程，故此按揭無法批出，最後要撻訂離場。事件曝光後，我們收大量查詢，想了解若單位內曾改動(例如：開放式廚房)，按揭審批會否有影響？

按我們經驗，其實普遍洋樓單位(非村屋)，銀行甚少會上門視察評估。以上個案，估計是由於單位有豪裝，成交價比銀行估價高，為了想拉高估價，批足貸款額，買家才叫銀行派員上門評估。更特別的地方是這單位並不單是改了開放式廚房，而是把原本廚房與廁所的位置對調，屬於較大的改動，可能才是影響按揭拒批的主因。

事實上，銀行在評估單位間隔改動時，對一些較嚴重的改動，如拆走單位內的主力牆等違規事項，基本上都不會考慮其按揭申請。若然只是輕微改動，銀行可能會有條件批核其按揭申請，例如有部分銀行，會估算還原單位間隔的費用，如費用少於10萬元，銀行很大機會如常批出按揭，但若然費用多於10萬元，銀行會先從樓價扣減還原費再去計算貸款額。通常單位涉及改裝/僭建，銀行都會要求申請人簽承諾書，表示申請人會負責還原單位間隔。

最後，在此要提醒有意置業人士，在參觀樓盤時，最好先查看單位原本的開則間隔，也可查冊了解單位有沒有向屋宇署入紙申請改動，及有否被釘契的物業令在身，這樣便不用擔心在買入單位後才發現無法申請按揭而大失預算。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣