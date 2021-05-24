周樂樂：高層吹風人民幣升值，關注成長板塊

過去一周，市場橫盤震盪，滬市弱深市強。其中，創業板與中小100指數漲幅超過2%，上證50與上證指數均下跌。申万一級行業中，14個上漲14個下跌，表現最強的前三行業是電氣設備漲3.66%、家電漲3.1%、汽車漲2.61%，最弱前三行業是鋼鐵跌3.57%、採掘跌1.78%、銀行跌1.75%。數據上看，市場風格出現由順周期板塊轉向成長板塊的迹像明顯，反映了市場對大宗商品漲價持續性出現分歧，中長期成長邏輯確定性強的行業經過調整後獲資金回補配置，尤其是新能源與新能源汽車產業鏈。

市場消息看，影響市場重要因素在於大宗商品漲價拐點與美聯儲收緊貨幣政策對市場影響。由於美國4月份通脹數據遠超預期，美聯儲在最新的會議紀要中首次提及討論縮減QE規模，打破了美聯儲不會干預暫時性通脹的局面，令堅挺的國際大宗商品價格出現鬆動。同時，中國政府多次通過行政、金融等手段抑製商品漲價，繼續嚴控原材料需求大的基建與地產投資，以及市場主流金融機構開始陸續發布大宗商品見頂的利空報告。預計這些因素加劇通脹上升的投資邏輯分化，降低大宗商品的投資收益預期，建議減倉大宗商品相關股份。從美股、港股、A股市場的表現來看，三地市場的資源、能源等順周期板塊均遭受資金拋售下跌，而科技、新能源汽車、醫療、消費等獲資金回補明顯上漲，顯示市場風格正在轉向。

另外，美聯儲的寬鬆貨幣政策將出現拐點，這是全球金融市場流動性的重大轉折。按照歷史經驗，美元作為全球金融產品最主要的計價貨幣，美聯儲收緊流動性後，國際金融市場均出現高頻大波動，不少新興市場的股、債、匯均遭受衝擊。因此，需要做好防範美元回流美國引起衝擊帶來的波動損失，同時，仍要對人民幣計價的優質資產有信心。

最近，中國央行系官員與學者均罕見發表了人民幣國際化與人民幣升值的言論。筆者認為這是有堅實現實邏輯支撐的。在美國打壓與新冠疫情衝擊下，中國經濟表現出強大的韌性與增長潛力，加上，中國政府顯示的強大組織與管理能力，以及國民凝聚力，增強了海外投資者對中國前景信心；今年1至4月份外商投資的資金規模與企業數量，高於過去兩年；美國推出大規模刺激計劃，瘋狂印美元，令市場對美元購買力產生分歧，海外投資者過去三年是在減持美債，海外投資者迫切尋求非美元的安全資產。

綜上所述，美聯儲將收緊流動性，海外金融將不友好，而國內央行官員與學者吹風人民幣升值，增強市場對人民幣的信心，政策上國內維持穩健的金融環境，預計市場仍是以結構性行情為主，風格上因大宗商品漲價出現拐點，資金大概率回流調整充分成長板塊。操作上，可關注中長期成長邏輯較為確定行業，如：醫療、新能源、新能源汽車、科技等。

勝利證券副首席運營官 周樂樂