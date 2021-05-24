【瑞通推介】藍籌新貴逆市升　資金傾向追好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國5月製造業及服務業採購經理指數初值均創歷史新高，道指上周五(21日)收報34,207點，升123點或0.4%；納指則跌0.5%。

恒指上周五收報28,458點，升8點。周一(24日)早上10時後愈跌愈多，跌逾200點，低見28,200點邊。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾540萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入約980萬元，反映投資者略為看淡後市。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價27,000至27,099點，而熊證街貨重貨區為收回價29,000至29,099點。

騰訊控股上周五收跌3.4%，是表現最差藍籌，結束4個交易日升勢。集團季績遜預期被多間券商下調目標價，以及騰訊佔恒指權重將被降至8%，拖累股份周一早段除淨後繼續低走，一度跌約1%，失守580元，一旦跌穿，後市或要考驗250天線(573元)支持。上周五有接近9,800萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有超過2,000萬元淨流出。

恒指公司上周五收市後公布季度檢討結果，信義光能、比亞迪股份及碧桂園服務將進身藍籌股，佔恒指比重分別為0.46、0.98及0.97%，變動將於6月7日起生效。

受惠多晶硅價格繼續上漲憧憬，信義光能近5個交易日由11元以下升至13元以上，累漲超過23%，收復各移動平均線，周一早段在染藍消息帶動下，一度飆逾5%，高見13.9元，其後升幅大為收窄。上周五各有小量資金淨流入其好倉和淡倉。

上周五收升近2%於163.9元的比亞迪股份，周一早段最多漲逾5%，高位逼近173元，重越50天線，其後升勢回順。逾280萬元在上周五淨流出其好倉，淡倉同日則有逾50萬元淨流入。

碧桂園服務上周五已率先上漲3%收市，報77.85元，重越10天線，周一早段一度再漲逾4%，高位逼近82元，上方阻力留意歷史高位83.95元。上周五有約270萬元淨流入其好倉。

聯交所決定明年起將主板上市盈利規定調高60%，另歐冠昇周一起出任香港交易所行政總裁。港交所上周五受阻於460元關，微跌0.9%，收453.6元，結束4日升勢。周一早段先升後回，跌穿450元水平。逾310萬元在上周五淨流入其好倉。

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