證監會提醒網民注意網上投資騙局

香港證監會舉行網上宣傳活動，讓網民模擬被捲入投資騙局的體驗，而透過該項活動和其他持續進行的宣傳工作，藉以提醒公眾小心利用網上平台來詐騙投資者的騙局。

在4月份為時3周期內，該會在本地網上論壇、流動投資應用程式及財經新聞網站上登載了多個網頁橫額，當中標示了常被用來誘使潛在受害者加入騙局相關聊天群組的用語。該些橫額的目標對象是對股票買賣和其他投資感興趣的網絡用戶。

點擊該些橫額的瀏覽者會被轉接至一個中文網頁，當中登載了證監會的提示訊息，表示但凡有人主動提出股票貼士和其他投資建議，往往是「唱高散貨」騙局的迹象。

證監會行政總裁歐達禮稱，網上投資騙局可能涉及操縱股票市場，而墮入騙局的投資者可能會蒙受重大損失。投資者應保持警惕，作出有根據的投資決定，而不是依賴在聊天群組內或社交媒體平台上流傳的股票貼士。

以不記名方式收集到的估算統計數據顯示，在證監會網上宣傳活動期間點擊橫額的超過2.4萬名瀏覽者中，約50%為35歲以下。相對年輕的投資者可能更容易墮入這些騙局。該會敦促經驗較淺的投資者在作出投資前，要小心考慮和核實他們在網上看到的資料。