北美銷售報捷！首季全球電視機出貨量按年增長11%

受惠美國政府今年3月推出的民生紓困法案，向大多數國民一次過派發1,400美元(約1.09萬港元)，在「宅經濟」效應與紓困方案的刺激下，北美地區電視銷售創下同期最高紀錄，從而拉升今年第一季全球電視出貨量達到4,996萬部，按年增長11.5%。

外電引述TrendForce的報告指出，內地家電品牌海信正積極布局海外市場，採用親民價格策略吸引消費者購買，不僅在第一季成功擠進北美第五大品牌的行列，市佔率更首次突破一成，達11.1%，順勢推升其電視出貨量至419萬部，按年增長8.8%。

踏入第二季，由於今年電視品牌面臨面板、整機相關零組料件交期延長，造成品牌和代工廠長短料情況嚴峻，間接拉長電視生產周期，進而使得部分出貨被遞延至第二季，預估第二季電視出貨量將因此推升至5,238萬部，按季增長4.8%。然而，近一年電視面板價格大幅上漲，使得多數品牌43吋或以下中、小尺寸機種獲利已出現赤字。因此，自第2季起品牌便陸續調整產品尺寸組合，以縮減虧損、擴大生產高毛利產品的方式，確保今年獲利的最大化。

值得注意的是，受限於今年電視面板和電子類IC零組件嚴重缺貨，品牌在買不到足夠面板和整機相關零組件的情況下，導致上半年電視出貨表現不如預期。面臨面板供不應求致使價格大漲的壓力，品牌如何在出貨量和獲利之間取得平衡，將成為影響接下來旺季出貨表現的關鍵。

TrendForce表示，缺乏戰鬥機種在旺季出貨，預估今年下半年電視出貨量將按年減少6.7%。整體而言，受到缺乏原料，以及中、小尺寸規模收斂影響，TrendForce將2021年電視出貨量由2.23億部的預測，下調至2.21億部，按年增長2%，較原先預估值減少0.8%。