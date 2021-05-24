43%受訪者稱會考慮使用虛銀銀行

虛擬銀行livi開業一年，客戶人數達8萬人，存款額約9億元。該行指，客戶群正不斷增長，產品使用率亦持續提高，預告未來將有更多產品陸續推出，當中包括財富管理服務，支付產品以及中小企業務。

該行於本月訪問1,000名年齡介乎18至64歲的香港成年人，調查發現市民對虛銀銀行的接受程度迅速提高，需求亦持續增長。結果顯示，港人對「虛擬銀行」一詞的認知度達92%，而43%非虛銀客戶表示會考慮使用，較去年8月的37%有所增加。65%受訪者認同虛銀是未來的大趨勢。

livi行政總裁孫大威表示，該行在開業首年取得良好的開端，60%客戶開通livi銀聯二維碼支付，平均及最高交易金額分別為65元及9,800元；約一半客戶持有該行Mastercard扣帳卡，平均簽帳金額約400元。至於客戶年齡則涵蓋18至91歲，當中25至40歲的客戶較多。

展望未來，他指，將繼續以促進香港普及金融為目標，推出更多新產品，例如今年底或明年初有望推出財富管理業務，中小企業務也在策劃之中，並會與怡和旗下企業及京東數科等該行不同股東加強合作。隨着業務發展，將持續在市場招聘專才擴展團隊。

該行「先買後付」虛擬扣帳卡於今個月初開始試業，產品總監洪滿霜稱，目前市場反應良好，該卡逾8成由新客戶申請，人均申請時間約2分鐘內。