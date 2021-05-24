道期升159點　比特幣企3.6萬美元

美匯指數報89.91；港匯低見7.7660；離岸人民幣(CNH)報6.4290；美元兌日圓報108.77；歐元企1.2201，英鎊處1.4172。金價1,880美元上落。油價升逾1%，布油報67.45美元，紐油報64.54美元。比特幣處3.6萬美元水平。道指期貨升159點。

-傳阿里巴巴股東折讓近1%配股，套現逾29億元。

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●台灣缺疫苗陷窘境，恐危及半導體戰略地位。

●傳阿里雲失大客戶字節跳動，又被內地政府冷待。

●內地打擊比特幣挖礦及交易，中國礦商紛暫停業務。

●中美專家：兩國厭惡討價還價，難接受被迫妥協。

●中國發改委等5部門約談大宗商品企業，強調加大執法力度。

●華為重申不造車！未來亦不會投資或參股任何車企。

●又多一個！荷蘭禁華為供應5G關鍵設備。

●花旗調查：疫情下近半市民減少開支，7成人消費更務實。

●港交所CEO歐冠昇今履新，傳將整肅公司文化。

●證監會提醒網民注意網上投資騙局。