【產經直播】港股期結前走勢預測？
2021年05月24日 16:23
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港股周一(24日)跌足全日，最多插262點，最終收報28,412點，跌46點；期指結算前恒指會係點？藍籌新貴比亞迪股份(01211)、信義光能(00968)及碧桂園服務(06098)個別發展，邊隻有賺食胡先？
恒生科技指數跌逾1%，近期備受監管部門關注的阿里巴巴(09988)有傳雲業務或失去主要客戶字節跳動，而且亦難以取得內地政府機構及國企的合約，股份前景難樂觀？不過，在恒指最新季檢中，阿里巴巴(09988)及美團(03690)佔比將會提高，消息可否抵銷阿里負面因素？對美團股價又有冇幫助？邊隻科網龍頭最弱勢？
石藥集團(01093)上季多賺26%至14.72億元人民幣，扣除去年同期出售附屬公司之收益，基礎溢利則有14.62億元，按年升63%，績後有資金追捧，最多升約5%，業績收唔收貨？
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