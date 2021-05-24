華夏基金：大熱網企落空恒指新貴 與行業比重有關
2021年05月24日 18:41
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恒指公司在上周五(21日)收市後公布恒生指數逾半世紀最大改革後的首次季度檢討結果，再增添3隻藍籌股至58隻，惟大熱的科網企落空。華夏基金(香港)表示，市場在預估熱門是主要參考公司市值，但平衡指數中行業的比重及公司質量亦十分重要，認為是次科網企大熱倒灶，主要是跟行業比重有關。
該行舉例指，多年前漢能薄膜太陽能(00566)曾成為恒指新貴的熱門，因其市值當時正處於高位，但相信經恒指公司衡量各方面因素後覺得不太合適而沒有納入。
華夏基金(香港)提到，恒指調整後，金融業比重將由41%降至37%，資訊科技業由23%上升至26%，其他行業權重變化不大。京東(09618)屬於資訊科技業組別，如果今次指數調整加入的話，是次資訊科技業比重的增幅會比較大。推斷恒指公司考慮到這一點，故未有納入，但不代表否定其往後被納入的可能性。
該行稱，以權重角度去看，美團(03690)、友邦(01299) 、阿里巴巴(09988)及騰訊(00700)成最大影響的4隻股份，惟若考慮市場流動性，則是3隻新成分股信義光能(00968)、比亞迪股份(01211)、碧桂園服務(06098)，以及友邦(01299)。