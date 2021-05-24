華夏基金：大熱網企落空恒指新貴　與行業比重有關

恒指公司在上周五(21日)收市後公布恒生指數逾半世紀最大改革後的首次季度檢討結果，再增添3隻藍籌股至58隻，惟大熱的科網企落空。華夏基金(香港)表示，市場在預估熱門是主要參考公司市值，但平衡指數中行業的比重及公司質量亦十分重要，認為是次科網企大熱倒灶，主要是跟行業比重有關。