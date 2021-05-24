土瓜灣翔龍灣兩房減價38萬　以790萬元售出

個別心急業主仍願意平價出貨，土瓜灣翔龍灣兩房海景單位，放盤僅3天，減價38萬元，以790萬元售出，較同類型單位平約5%至8%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●紫灣杏花邨24座低層4室，實用面積560方呎，三房間隔，望內園景，同區用家以855萬元入市換樓，實用呎價約15,268元，原業主於2012年3月以約480萬元購入，轉手帳面獲利約375萬元，升值約78%。

●鰂魚涌太古城美菊閣低層G室，實用面積1,015方呎，套三房間隔，望公園及海景，以2,048萬元易手，實用呎價20,177元，新買家屬於用家，原業主於2008年10月以600萬元買入，持貨近13年，帳面獲利1,448萬元，單位升值超過2.4倍。

●堅尼地城澤安閣中層D室，實用面積約488方呎，三房間隔，望海景，以940萬元沽出，實用呎價約19,262元，上述為該廈5月首宗二手買賣，現時僅餘約1個放盤，叫價由720萬元起。

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九龍區

●土瓜灣翔龍灣5座低層F室，實用面積427方呎，兩房間隔，擁海景，最初開價828萬元，放盤僅3天即獲洽購，最終以790萬元成交，呎價約18,501元，新買家為同區換樓客，心儀屋苑海景戶，議價後感做價比屋苑同類型單位低約5至8%，即拍板入市自用。

●將軍澳5月暫錄272宗二手買賣，其中南豐廣場3座中層A室，實用面積688方呎，套三房間隔，望開揚市景及校園景，議價後以960萬元成交，實用呎價約13,953元，原業主早於1998年10月以243萬元入市，持貨近23年帳面獲利717萬元離場，單位升值近3倍。

●將軍澳峻瀅1期5座高層C室，外望山景，兩房間隔，實用面積約501方呎，以約780萬元放盤兩日，即獲區內客接洽，雙方議價後減價約25萬元，以約755萬元成交，實用呎價約15,070元，新買家為首置客，睇樓後決定承接。

●將軍澳新都城1期4座低層H室，實用面積698方呎，套三房大廳間隔，望寶康公園開揚全景，上周放盤開價1,030萬元，一口價減30萬元，減幅2.9%，獲區內買家以1,000萬元承接，實用呎價約14,327元。

●啟德嘉匯1座中層E室，兩房間隔，望樓景，實用面積約453方呎，業主以約18,500元放租1個月，即吸引外區客洽詢，議價後減價700元，以17,800元租出，實用呎租約39.3元。

●啟德嘉匯2座中高層A室，實用面積509方呎，兩房間隔，吸引用家承接，成交價1,215萬元，實用呎價約23,870元，原業主於2017年2月以約930.9萬元購得，是次轉手帳面獲利284.1萬元，升值約31%。

●紅磡黃埔花園5月暫錄27宗買賣，平均實用呎價約17,075元，屋苑2期16座高層C室，實用面積389方呎，兩房間隔，成交價768萬元，實用呎價19,743元，原業主於2018年3月以720萬元買入，帳面獲利48萬元離場，期內僅升值約6.7%。

●旺角居屋富榮花園14座中層K室，實用面積431方呎，兩房間隔，望內園景，未補價第二市場以505萬元沽出，實用呎價約11,717元，原業主早於1998年11月以134萬元購入上址，持貨22年多至今轉售，帳面獲利371萬元，單位期內升值近2.8倍。

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新界區

●東涌居屋裕東苑5月初至今錄得3宗買賣，已追平上月全月，其中A座中層9室，實用面積646方呎，三房間隔，享山景，未補價第二市場叫價520萬元，議價後以452萬元成交，實用呎價約6,997元，新買家為公屋家庭，原業主於1997年8月以90.29萬元購入，轉手帳面獲利361.71萬元，單位24年間升值約4倍。

●東涌東環6B座高層2室，實用面積約483方呎，兩房連儲物室間隔，外望園景，近日以710萬元沽出，實用呎價約14,700元，原業主於2015年1月以約523.2萬元購入，持貨約6年，現轉手帳面獲利約186.8元離場。

●馬灣珀麗灣5月累錄23宗買賣，已超上月全月22宗，其中13座中層F室，實用面積531方呎，兩房間隔，向內園，叫價640萬元，剛過去的周日有多組客人睇樓，議價後共減15萬元，以625萬元沽出，實用呎價約11,770元，買家為上車客，睇樓一個多月，見近期成交加快，睇樓後立即議價入市。

●荃灣中心18座低層A室，實用面積374方呎，三房間隔，以503萬元成交，實用呎價13,449元，原業主於2015年8月以428萬元購入，持貨逾5年至今沽出，帳面獲利75萬元，期內升值約17.5%。

●荃灣麗城花園5月累錄17宗買賣，上半月成交10宗，月中起成交步伐持續加快，最近9日連錄7宗成交，包括3期2座極高層E室，實用面積728方呎，套三房間隔，4月以1,110萬元放盤，經買家議價後，累減62萬元或5.6%，以1,048萬元沽出，實用呎價約14,396元。

●荃灣立坊低層6室，實用面積305方呎，一房間隔，叫價600萬元，共減20萬元，以580萬元成交，實用呎價約19,016元，新買家為上車客，見屋苑位置方便，並附有基本裝修，爽快購入自用。

●深井浪翠園3座低層D室，實用面積約471方呎，兩房間隔，望山景，由今年4月開始放盤，原先叫價510萬元，經議價後減價15萬元或2.9%，以495萬元沽出，實用呎價約10,510元，屋苑1期5月錄得4宗買賣，該期屋苑現時有約23個單位放盤，入場費由520萬元起。

●屯門卓爾居1座高層G室，實用面積511方呎，兩房間隔，原業主早年買入單位後一直自住，最近因已購入新居，故放售上址，叫價740萬元，減價12萬元，以728萬元成交，實用呎價14,247元，新買家是區內上車客，儲夠首期立即置業。

●天水圍栢慧豪園及豪廷5月累錄11宗買賣，已超越上月全月10宗，平均實用呎價12,883元，較上月升約2%，栢慧豪園6座高層B室，實用面積502方呎，屬單邊兩房單位，以648萬元交吉易手，實用呎價約12,908元，新買家為用家。

●元朗新元朗中心4座低層C室，實用面積466方呎，兩房間隔，叫價660萬元，放盤1星期速獲上車客洽購，原業主見狀立即反價至663萬元，該上車客見樓市向升，怕遲買樓價更貴，爽快決定追價承接，實用呎價約14,227元。

●上水御皇庭3座中層F室，實用面積約569方呎，三房間隔，日前以723萬元沽出，實用呎價約12,707元，屋苑目前有約54個二手盤源提供，入場費由540萬元起。

●粉牽晴間8座中層F室，實用面積約428方呎，兩房間隔，享內園景，日前以637萬元沽出，創屋苑同類型單位成交價新高，實用呎價約14,883元，屋苑5月錄得約7宗二手買賣，平均實用呎價14,883元，現時約有38個放盤，最低叫價由560萬元起。

●沙田希爾頓中心5月錄首宗買賣，屋苑C座中層4室，實用面積283方呎，一房間隔，議價後以543萬元易手，實用呎價約19,187元，原業主於2013年以310萬元入市，持貨8年，是次沽出單位帳面獲利約233萬元離場，單位升值約75.2%。

●馬鞍山迎海‧星灣御25座低層G室，實用面積564方呎，兩房連儲物室間隔，望海星灣景，放盤2日，叫價1,050萬元，獲買家以1,000萬元承接，減價約5%，實用呎價約17,731元，原業主於2014年11月購入上址，當時作價737萬元，持貨逾6年至今沽售，帳面獲利263萬元。

●馬鞍山薈晴1座高層A7室，實用面積293方呎，一房間隔，原先叫價620萬元，放盤1個月，以608萬元沽出，減價12萬或減幅2%，實用呎價約20,751元，原業主於2016年10月購入，當時作價489萬元，持貨4年多至售，帳面獲利119萬元離場，單位期內升值約24%。