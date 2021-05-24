台廠爆疫真憂「芯」　傳Apple爭取疫苗保產能

作為晶圓代工廠龍頭，台積電「打個乞嗤」，全球晶片業界都「震一震」。隨着台灣疫情擴散，晶片廠亦紛紛傳出有員工染疫。市場甚至傳出，蘋果公司（Apple Inc.）擔心晶片供應斷鏈，正協助爭取疫苗給台積電及該公司的員工家屬，跟之前南韓政府「紆尊降貴」向台積電求救的消息一樣充滿戲劇性。

半導體業中，不僅台積電，就連其持股三成的晶片代工商世界先進和記憶體公司南亞科技都傳出有員工確診。下游業界不得不提前「憂芯」，恐防晶片大廠為防疫情擴散而需要局部或全面暫停生產，繼而原本已短缺的晶片，進一步陷入缺貨潮。

台積電位於台中的中科（中部科學園區）廠上周傳出有工程師確診。台積電強調，已針對確診員工工作場域及公共區域加強消毒，事件不影響公司營運。

據了解，台積電中科廠為7納米生產重地，而該製程佔集團上季晶圓收入高達35%。雖然台積電稱，員工染疫暫時未影響到公司營運，半導體業界傳出，把尖端系統晶片的全數交給台積電代工的Apple擔心晶片有斷鏈之虞，有意協調提供美國疫苗給台積電員工及家屬，包括輝瑞或莫德納（Moderna），以確保晶片生產線正常運作。

即使台積電澄清以上只是市場傳言，事件仍進一步暴露出全球晶片業嚴重傾斜向台灣的問題。各國已斥重金發展半導體，並要求廠商回到本國設廠，冀能在科技產業取得先機。曾經稱霸半導體業的日本，雖然近年來仍在半導體原料、生產設備供應佔有關鍵地位，但專家警告，日本半導體生產或在10年後絕迹，須斥資10萬億日圓（約7,133億港元）行業補助，加強人才培育、技術研發，方能力挽狂瀾。

日媒報道，日本執政自民黨成立議員聯盟，對日本稅制、預算等促進半導體研發與生產提供方針，並倡以日美為軸心加強合作。日前另有消息指出，日美打算建立一條安全的半導體供應鏈，並把台灣排除在外。

日本智庫及多名專家都提出建議，指應先建立日本先進晶片研究所，擺脫對台灣晶片供應的依賴，委託美國半導體巨頭英特爾設計晶片，藉以加強日美半導體自主化。

鴻騰精密於上周五(21日)的恒指季檢中遭剔出科指，下月7日起生效。券商中金估計，屆時將會有規模達90萬美元（約702萬港元）的被動資金由該股流出。

鴻騰精密上周五發公告指，鑑於越南北江省政府實施防疫措施，並強制關閉4個工業園區，集團位於該省Van Trung Industrial Park（雲中工業園區）的生產設施由上周二起已經暫停生產。據悉，鴻騰精密於2019年起分別買入該處工業園區用地，目前在園區擁有逾27萬平方米土地，前後一共斥資逾1,801.4萬美元（約1.4億港元）。

停工料將對其業績造成負面影響，惟停工時間仍未有定案。事實上，鴻騰精密2020年全年純利已按年大跌逾八成。到今年首季初見起色，營業收入及其他經營收入按年增長21%，而來自持續經營之淨利潤更按年增長超過6倍。

不過，高盛早前發表報告大潑冷水，因鴻騰精密大型客戶取消內置有線耳機的訂單，以及該企於光學模組中的業務轉變，將其2021至2023年度盈利預測分別下調15%、11%及11%，並將目標價下調14%至2.75元，評級維持「中性」。