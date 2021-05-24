股東減持大行踩　雲業務遭Cut單阿里有排愁

據報協議終止時，字節跳動向阿里轉為購買服務器，或顯示總部設在北京的字節跳動希望自行處理其快速增加的雲計算需求。事實上，美國國務院早於去年8月曾公布「潔淨網絡」（Clean Network）方案，稱美國需應對由阿里、騰訊控股（00700）和百度集團（09888）營運的雲端系統所帶來的威脅，此舉亦可能加快字節跳動「飛起」阿里的進程。

正當阿里雲拒絕就其與字節跳動的關係發表評論之際，卻傳出當局嚴管阿里及系內螞蟻集團之故，導致阿里雲近月難以獲得政府機構和國企的新訂單，甚至連與官員、國企客戶邀約開會都有困難。雖然阿里仍不至於完全失去內地市場，但消息人士指，阿里雲不能坐以待斃，遂於上月調整了組織架構，主力增加更多的地區經理，讓本地團隊在促進銷售和挽留客戶方面擁有更多權力、承擔更大責任。

受到內地政府客戶的冷待，昔日王者阿里自然不好受，但若連股東自己人都選擇「跳船」，阿里可能對人走茶涼倍感唏嘘。據近日報道，阿里或遭股東以每股206元配售1,420萬股，套現29.25億元，配售價僅比上周五收市價208元折讓近1%。在股東減持、大客流走及內地監管持續發酵的多重不利消息夾擊下，即使阿里在恒指季檢中一如預期獲調升權重，但周一該公司股價仍全日受壓，早段更一度跌近2%，收報205元，跌幅達1.44%。

值得留意是，被美國針對的華為似乎獲內地政府百般呵護。調查機構Canalys數據顯示，去年第四季華為雲以17.4%份額穩居內地雲基礎設施股務市場第二位，明顯拋離位居第三的騰訊雲，同時稱霸首位的阿里雲亦進一步縮減，降至40.3%水平，足見中美摩擦加深，亦助長華為搶攻雲端市佔率的時機，相反阿里旗下「金蛋」螞蟻集團估值不斷縮水，阿里股價隨即江河日下。

●馬雲辭任湖畔大學校長

早年已卸任阿里巴巴主席之位的馬雲去向備受關注，他有份創立的「湖畔大學」繼日前更名為「浙江湖畔創業研學中心」後，據報不再由他擔任校長一職，惟他打算繼續與該校保持聯繫，但不保留任何高級正式頭銜，似有意為該機構「改頭換面」。

不過，本月13日內地教育部等8個部門發布規範「大學」、「學院」名稱登記使用的意見。文件指，內地有一些企業內部設立的培訓機構，在未經批准情況下使用「大學」、「學院」名稱，對外宣傳及招生，造成社會誤解，並擾亂教育秩序，產生不良影響。

之後隨即傳出「湖畔大學」疑似被「封校」的消息。本月中網上流傳的影片顯示，一名工人正用電動磨盤，將長達十數米的大石上所鐫刻的「湖畔大學」4個大字逐一抹去。該校亦於上周在社交平台上將其「大學」兩字抹去，並把官方帳戶名號改成「湖畔創研中心」。該校解釋，因只是在民政部門註冊的民辦非營利社會組織，不屬於學歷教育系統，為免造成誤解而改名。

據報，由於當局擔心馬雲正建立與政府目標背馳的網絡，湖畔或需重組課程內容。