無視金社會！聯儲官員：會對央行數碼貨幣進行成本效益分析

外國傳媒報道，聯儲局理事Lael Brainard表示，當局正在加緊對數碼貨幣的研究，以應對數碼支付需求不斷增長的局面。

她表示，另外3個主題，即民間數碼貨幣的作用不斷增強、外國中央銀行計劃使用數碼貨幣進行跨境支付，以及普惠金融所帶來的可能好處，進一步促進了聯儲局對央行數碼貨幣的關注。

她在聯儲局負責金融穩定，過去一年來看着比特幣和其他數碼資產成為投資工具。她對沒有監管支持的穩定幣和其他資產持批評態度。

她說：「新形式的民間貨幣可能以新的方式將交易對手風險引入支付系統，這可能會引發消費者保護所面臨的威脅，甚至在更大範圍內帶來金融穩定風險。任何央行數碼貨幣的設計都應該是對貨幣和銀行帳戶的補充而不是取代。」聯儲局主席鮑威爾上周表示，聯儲局將在今年夏天發布有關央行數碼貨幣的研究論文，並尋求與廣大利益相關者的互動。他說，由於價格波動，加密貨幣尚未成為一種便捷的付款方式，並補充說，所謂的穩定幣(其價值與一種儲備貨幣掛鈎)可能會遭遇監管機構的更多審查。

Brainard說，疫情加速了所謂非接觸式支付的使用，並表示聯儲局的數碼美元可以在美國零售支付中帶來「競爭」。

儘管美國迄今為止對數碼美元的想法猶豫不決，但外國央行卻在前進。中國人民銀行和瑞典央行是兩家正在試驗數碼貨幣的中央銀行。Brainard沒有具體提到中國，但是美國官員顯然正密切關注形勢進展，並理解先行者在制定標準方面所擁有的一些發言權。

她說：「鑒於央行數碼貨幣在跨境支付有望變得重要，以及美元的儲備貨幣角色，美國參與跨境標準的制定將至關重要。」