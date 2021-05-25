東方日報B1：阿里雲業務失大客 股價恐再插
2021年05月25日 00:12
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阿里雲計算業務內地份額降至四成。
阿里巴巴(09988)遭內地重罰後遺症恐加速浮現，即使國家市場監督管理總局4月對公司開出天價反壟斷罰款，該公司監管陰霾至今仍難消散，不但在績後被多間大行狂踩，市傳上周有股東寧配售逾千萬股減磅，同時佔公司收入貢獻第二高的雲計算業務亦面臨「Cut單」危機，隨時流失內地政府機構等大客戶，加上電商環境競爭趨劇烈，阿里短期股價前景堪虞。
綜合外媒報道，阿里旗下的雲計算業務乃內地「一哥」，本身是萬國數據(09698)等數據中心(IDC)企業的主要客戶，但本月初披露今年3月底止季度及年度業績時，指上季雲計算業務收入按年僅升37.19%，創下2014年在紐交所上市以來最慢季度增速，主因一位互聯網行業主要客戶基於非產品相關要求而決定終止合作所致。有知情人士隨即代為「揭曉」，指社交媒體抖音母企字節跳動已終止將其國際數據存儲在阿里雲的協議。
據報協議終止時，字節跳動向阿里轉為購買服務器，或顯示總部設在北京的字節跳動希望自行處理其快速增加的雲計算需求。事實上，美國國務院早於去年8月曾公布「潔淨網絡」(Clean Network)方案，稱美國需應對由阿里、騰訊控股(00700)和百度集團(09888)營運的雲端系統所帶來的威脅，此舉亦可能加快字節跳動「飛起」阿里的進程。
阿里失去字節跳動的合約不得不說可惜，事關後者業務正在不斷延伸。字節跳動去年收購的本地券商「亞洲太平証券」3月初更名為「恆星證券」(Stellar Securities)，跟早前申請的「恆星付」、恆星股票」等多個商標相呼應，其於金融的野心惹人關注。尤其是恆星證券3名代表上月底才開始生效，不排除都是近日才從中資金融機構挖來，其中一人湯卓夫今年1月初還在效力與阿里相關的雲鋒金融(00376)之全資券商。
正當阿里雲拒絕就其與字節跳動的關係發表評論之際，卻傳出當局嚴管阿里及系內螞蟻集團之故，導致阿里雲近月難以獲得政府機構和國企的新訂單，甚至連與官員、國企客戶邀約開會都有困難。雖然阿里仍不至於完全失去內地市場，但消息指，阿里雲不能坐以待斃，遂於上月調整組織架構，主力增加更多地區經理。
受到內地政府客戶的冷待，連股東都選擇「跳船」，據近日報道，阿里或遭股東以每股206元配售1,420萬股，套現29.25億元，配售價僅比上周五(21日)收市價208元折讓近1%。在股東減持、大客流走及內地監管持續發酵的多重不利消息夾擊下，即使阿里在恒指季檢中獲調升權重，但周一(24日)該公司股價仍全日受壓，早段更曾跌近2%，收報205元，跌1.44%。
值得留意是，被美國針對的華為似乎獲內地政府百般呵護。調查機構Canalys數據顯示，去年第四季華為雲以17.4%份額穩居內地雲基礎設施股務市場第二位，明顯拋離位居第三的騰訊雲，同時稱霸首位的阿里雲亦進一步縮減，降至40.3%水平，足見中美摩擦加深，亦助長華為搶攻雲端市佔率的時機，相反阿里旗下「金蛋」螞蟻集團估值不斷縮水，阿里股價隨即江河日下。