東方日報B1：阿里雲業務失大客　股價恐再插

正當阿里雲拒絕就其與字節跳動的關係發表評論之際，卻傳出當局嚴管阿里及系內螞蟻集團之故，導致阿里雲近月難以獲得政府機構和國企的新訂單，甚至連與官員、國企客戶邀約開會都有困難。雖然阿里仍不至於完全失去內地市場，但消息指，阿里雲不能坐以待斃，遂於上月調整組織架構，主力增加更多地區經理。

受到內地政府客戶的冷待，連股東都選擇「跳船」，據近日報道，阿里或遭股東以每股206元配售1,420萬股，套現29.25億元，配售價僅比上周五(21日)收市價208元折讓近1%。在股東減持、大客流走及內地監管持續發酵的多重不利消息夾擊下，即使阿里在恒指季檢中獲調升權重，但周一(24日)該公司股價仍全日受壓，早段更曾跌近2%，收報205元，跌1.44%。

值得留意是，被美國針對的華為似乎獲內地政府百般呵護。調查機構Canalys數據顯示，去年第四季華為雲以17.4%份額穩居內地雲基礎設施股務市場第二位，明顯拋離位居第三的騰訊雲，同時稱霸首位的阿里雲亦進一步縮減，降至40.3%水平，足見中美摩擦加深，亦助長華為搶攻雲端市佔率的時機，相反阿里旗下「金蛋」螞蟻集團估值不斷縮水，阿里股價隨即江河日下。