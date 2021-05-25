AlipayHK港資味愈來愈淡！長和持股降至不足兩成

持有和營運AlipayHK的公司名為「Alipay Payment Services (HK) Limited」(APSHKL)，而APSHKL則由長和及阿里的合資公司「CKHH Alipay Internet Services (HK) Limited」(CKHH Alipay)持有全部股份。

CKHH Alipay始創於2017年，其時由阿里全資擁有，翌年2月首度增資引入長和後變成雙方持股各半；而該公司在2019年3月、7月及2020年2月增資合共3次，均是長和與阿里各出一半，因此雙方股權一直維持在各半的平衡格局。

《東網》去年曾經報道，CKHH Alipay去年9月2日再度增資時只有阿里的身影，阿里在APSHKL的股權於是突破50%，達到60.25%，因而成為控股股東。

然而，事件還有下文！CKHH Alipay上月才向公司註冊處遞交的年度申報表赫然顯示，原來長和方面於去年9月2日，也就是AlipayHK董事大換血當日，把CKHH Alipay大約4,810.57萬股轉讓給阿里方面。鑑於迄今並沒有資料顯示該公司還接受過進一步增資，可以得出的結論是長和的股權已經降至只有19.9%(約4,823.62萬股)，反過來說阿里的持股業已突破80%。

這宗早於阿里始創人馬雲「失言」和其後監管風暴發生的股份轉讓，究竟以多少銀碼進行不得而知，但按照年度申報表，CKHH Alipay已繳總款項為逾2.54億美元，股份總數逾2.42億股計算，兩者相除後以每股值約1.05美元粗略計算，港資長和方面轉讓給阿里的股份，涉資可能為5,089.82萬美元（約3.97億港元）。