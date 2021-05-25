美股收市做好　維珍銀河急升27%

新冠肺炎疫苗接種工作持續進行，市場對於經濟重啟感到樂觀，刺激美國股市周一(24日)上漲。道指收報34,393點，升186點或0.54%；標指收報4,197點，升41點或0.99%；納指收報13,661點，升190點或1.41%。

受益於經濟重新開放，美國航空、嘉年華航空股價分別收升1.86%和2.69%。挪威郵輪公司此前宣布今夏重開美國業務，股價周一急升4.7%。

個股方面，太空旅遊公司維珍銀河載人太空飛行測試成功，股價全日急升27.62%，收報26.89美元。

富瑞將人造肉生產商Beyond Meat的評級由「跑輸大市」上調至「跑贏大市」，股價全日升10%，收報117.25美元。

上周，道指錄得連續5個星期內的第4次下跌，但跌幅不大，僅下跌0.5%，而標指則下跌0.4%。同時，納指上周上漲了0.31%，彌補了連續四周的跌勢。Caravel Concepts行政總裁Michael Jones認為，這其實是相當健康的整固，因其消除了一些過剩的投機性，當中最大幅度的回調出現在一些最昂貴的股票中，故相信市場一切非常健康。

另外，市場密切關注通脹數據，本周五(28日)美國將公布4月個人消費開支(PCE)報告。市場預計該數據將同比增長3.5%，創2008年以來的最大增幅。美債孳息率回落，基準的10年期美國國債孳息率跌至1.61%，30年期美國國債孳息率跌至2.31%。