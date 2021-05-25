陳蓓敏：中芯國際績優 上望阻力位...
2021年05月25日 07:00
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上周五，美股三大指數，以道指表現較佳，升123點，收34,207，納指只微跌64點，收13,470。周五(28日)公布的核心個人消費物價數據，以作通脹表現參考。經歷市場對虛擬貨幣前景的憂慮，眾虛擬貨幣呈現弱勢。比特幣一個月內累跌三成，但與一年前比較，仍有不俗進帳。中國連番出招，表明要嚴加強化平台企業金融監管。內地多家比特幣挖礦營運商，公布暫停相關業務。短線有關板塊見壓力。
恒指昨日早段表現無力狀態，最低曾見28,195，收市跌幅收窄，只跌46點，收報28,412。恒指公司公布首季度檢討結果，將下月7日生效，增加三間企業，計有信義光能(00968)，比亞迪(01211)和碧桂園服務(06098)，總數藍籌公司增至58間。因授權重股上限為8%，比重較高的自然受壓。投資者關注京東物流(02618)將在周五掛牌上市表現。
中芯(00981)公布首季業績表現亮麗，純利1.59億美元，按年增長1.48倍。銷售額比去年同期升22%，約為11億美元。主因受產品組合改善和價格提升推動，市場上晶圓缺貨，產能供不應求。管理層估計，第二季業績仍有上升空間。早前國家科技體制和創新體系建設小組召開第十八次會議，專題討論後摩爾時代的改革，關注晶片和半導體行業規劃和編制。有消息指晶圓代工廠因產能短缺，有意於下半年提價。有利中芯，建議候低吸納，向上阻力位為26.8元，向下止蝕位為20.5元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)