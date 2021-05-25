陳蓓敏：中芯國際績優　上望阻力位...

上周五，美股三大指數，以道指表現較佳，升123點，收34,207，納指只微跌64點，收13,470。周五(28日)公布的核心個人消費物價數據，以作通脹表現參考。經歷市場對虛擬貨幣前景的憂慮，眾虛擬貨幣呈現弱勢。比特幣一個月內累跌三成，但與一年前比較，仍有不俗進帳。中國連番出招，表明要嚴加強化平台企業金融監管。內地多家比特幣挖礦營運商，公布暫停相關業務。短線有關板塊見壓力。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)