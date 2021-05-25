陳正犖：市場為中資股重新定價

正如最近美國科技股估值調整，中國科技股和消費股也出現重新定價。早在今年1月，我們看到了信貸和監管政策全面收緊，並拖累股市下跌，當時我們將中國股票配置從增持調整為中性。

中國股市的調整似乎先於美國股市，並且已經消化了更多潛在的政策不利消息。環球股市自2月17日開始調整以來，MSCI中國指數下跌了18%，而A股下跌了10%，中國也是年初至今累計錄得跌幅的少數主要市場之一。表現落後使MSCI中國指數的預測市盈率跌至15倍，對比美股為21倍，意味中國股票較美國股票估值折讓29%。

近期中資股表現落後的主要原因，要數內地收緊信貸政策和監管。信貸方面，市場擔心部分公司的財務狀況，但內地整體信貸狀況並沒有明顯惡化。截至4月的過去12個月中，新增貸款總額佔經濟總值的比重為29%，低於去年11月的34%。到目前為止，新增貸款減少與中資股估值跌幅可算是一致。雖然新增貸款對經濟總值比重進一步下降，可能會為股市造成壓力，但在盈利上升期間，或只會拖累股市指數帶來少於10%的跌幅。

擔心監管變化，中資科技股平均較52周高位下跌了逾30%，美國同業則平均僅下跌了13%。我們也看到部分非科技行業，例如房地產，酒業，保險和證券股出現明顯沽壓。當監管上的不明朗因素和信貸緊縮的影響逐步紓緩，可能會改善中資股下半年的股價表現。

我們看到中國股市並非持續下跌，周期性轉變或接近尾聲。從相對估值看，中資股已接近值得吸納水平，特別是在科技股，中國決心在競爭激烈的全球產業中加速創新和發展。考慮到市場規模龐大，發展仍處於早期階段以及相對年輕的人口數據，中國仍有超過十年的持續增長空間，意味其股票的前瞻性估值仍然吸引。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖