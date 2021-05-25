道指升186點　紐約期油飆近4%

●美匯指數跌至89.84；港匯高見7.7641；離岸人民幣(CNH)弱見6.4127；美元兌日圓處108.83；歐元企1.2214；英鎊報1.4156。金價跌至1,879美元。布油報68.37美元，紐油處66.03美元。比特幣漲至3.83萬美元水平。道指期貨報升。

●聯儲局理事Lael Brainard表示，當局正在加緊對數碼貨幣的研究，以應對數碼支付需求不斷增長的局面。

●有「末日博士」之稱的知名經濟學家魯比尼(Nouriel Roubini)再度批評比特幣，直言其看起來確實像泡沫。

●隨着全球經濟前景轉強提振市場風險偏好，上周投資者向新興市場交易所交易基金(ETF)投入了逾10億美元，為4月初以來之最。

●碧桂園服務配股及發行可換股債券，共籌154億元。

●港股ADR指數收報28,424點，升11點。

●即月恒生指數夜期收報28,415點，升98點，高水3點，成交10,160張。

●紐約7月期油收報每桶66.05美元，升2.47美元或3.88%；布蘭特7月期油收報每桶68.46美元，升2.02美元或3.04%。

●紐約6月期金收報每安士1,884.5美元，升7.8美元或0.4%，創自1月以來收市新高。

●媒體報道，華為集團創辦人任正非在公司內部會議上提出「以軟補硬」的策略，特別是在軟硬件結合的地方。他指出華為在純軟件領域，要敢於領先世界，因為在該領域，未來的發展基本不受美國控制，有較大獨立自主權，可以「扎到根，捅破天」。

●代表全球航空業界的國際航空運輸協會(IATA)新任理事長Willie Walsh預測，從疫情危機中走出的航空業規模將變得更小且更謹慎，並懷疑航空公司會試圖透過併購來擴張。