股民注意！恒指季度檢討結果的兩大啟示...

上周五(21日)恒指公司公布最新一次季度檢討結果，兩隻科技股竟然大熱倒灶，爆冷的是一家汽車股、一家物業管理股和一家新能源股成藍籌新貴，共同點是都不屬於資訊科技類股份。此舉似乎向市場傳達一個訊息，就是連恒指選成分股都似乎考慮了內地反壟斷風尚，而暫避選科技股。看來短期科技板塊仍難有運行，那叫一班手持科技股「蟹貨」的股民情何以堪？

除了今次3家藍籌新貴皆非科技類股份之外，另一點吸引市場關注的，乃恒指公司擬於2022年中前將藍籌股數目增至80隻，但今次季檢只係加多3隻新貴，即總數僅增至58隻，距離80隻的目標仍有一段距離。以此推算，若然平均數計，未來4次恒指季檢，每次可能都會有5隻或以上加入，才能實現目標。

東網產經專欄作者 帥哥