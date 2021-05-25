股民注意！恒指季度檢討結果的兩大啟示...
2021年05月25日 08:00
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上周五(21日)恒指公司公布最新一次季度檢討結果，兩隻科技股竟然大熱倒灶，爆冷的是一家汽車股、一家物業管理股和一家新能源股成藍籌新貴，共同點是都不屬於資訊科技類股份。此舉似乎向市場傳達一個訊息，就是連恒指選成分股都似乎考慮了內地反壟斷風尚，而暫避選科技股。看來短期科技板塊仍難有運行，那叫一班手持科技股「蟹貨」的股民情何以堪？
除了今次3家藍籌新貴皆非科技類股份之外，另一點吸引市場關注的，乃恒指公司擬於2022年中前將藍籌股數目增至80隻，但今次季檢只係加多3隻新貴，即總數僅增至58隻，距離80隻的目標仍有一段距離。以此推算，若然平均數計，未來4次恒指季檢，每次可能都會有5隻或以上加入，才能實現目標。
是故，今次恒指季檢提出的第2個啟示，乃大家可以繼續積極尋找藍籌股的明日之星，皆因未來1年4個季檢，都可能會有一定數目的恒指新貴加入。初步看，論符合盈利要求，以及市值規模，筆者認為明年中或之前有機會染藍的個股，包括背負應對中美科技戰的主角中國科企--中芯國際(00981)、內循環消費概念的李寧(02331)、疫情疊加高齡化概念的醫藥股如復星醫藥(02196)、信達生物(01801)及康希諾生物(06185)。另由於今次碧桂園服務入選，相信尚會有物管股有機會成為潛在染藍之列，咁到底邊隻可能係大熱，比對吓市值就知道了…
東網產經專欄作者 帥哥