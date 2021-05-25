港股漲200點　騰訊友邦撐市　快手挫1成創新低

港股升幅擴至268點，恒生指數高見28,680點，暫維持約200點升幅，挑戰50天線。國企指數及科技指數靠穩，主板成交300億港元。

業績股成大市焦點，中國生物製藥曾飆7%，見9.69元的逾9個月高位後急插，一度倒跌0.5%。快手首季虧損擴至577億人民幣，股價曾瀉近1成，創209.2元上市新低，暫維持9%跌幅。

藍籌股普遍上升，藥明生物升3.6%表現最佳。兩隻濠賭股銀河娛樂及金沙中國升2.5%。重磅股友邦保險及香港交易所升1.1%；滙豐控股升0.4%。龍湖及碧桂園兩隻內房股跌1.3%及0.7%，是表現最差藍籌。

科網股方面，騰訊及小米集團漲1.8%及3.2%撐市；阿里巴巴升0.3%；美團逆市跌0.5%。微盟配股及發行CB，股價跌近2%；京東集團跌0.7%；被剔出科指的鴻騰再跌1%。

【09:20】港股靠穩 中生物製飆近半成 快手沽壓重

港股開市靠穩，恒生指數升49點，報28,461點；國企指數高開20點，報10,661點；科技指數升8點，報7,884點。

中國生物製藥首季多賺1.1倍勝預期，股價飆4.8%，是表現最佳藍籌。油價飆逾3%，中國海洋石油升1.5%。

重磅股表現牛皮，中國移動升0.6%；滙豐控股及工商銀行升0.2%；中國平安升0.1%；友邦保險及香港交易所無起跌。

大型科網股個別發展，小米集團升2.4%表現較佳；騰訊升0.7%；美團及阿里巴巴跌0.3%及0.7%。快手虧損擴大，股價挫4.4%。京東健康反彈0.9%；京東集團及網易續跌1.5%及1.3%。