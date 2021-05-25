中國擬提高「三農」不良貸款容忍度

中國人民銀行、中央農辦、農業農村部、財政部、中銀保監和中證監共6部門發布《關於金融支持新型農業經營主體發展的意見》，指出目前家庭農場、農民合作社、農業社會化服務組織等新型農業經營主體，已逐步成為保障農民穩定增收、農產品有效供給、農業轉型升級的重要力量。

6部門指出，做好新型農業經營主體金融服務，對於鞏固拓展脫貧攻堅成果、助力鄉村全面振興和農業農村現代化、構建新發展格局具有重要意義。下一步將推動農村一二三產業融合發展，提高農業質量效益和競爭力。

《意見》強調，加強新型農業經營主體信息共享，健全名單發布制度，加強銀企融資對接。銀行業金融機構要為符合條件的新型農業經營主體提供免擔保的信用貸款支持，針對不同類型新型農業經營主體的特點，研究制定差異化的信用貸款政策。

積極推廣農村承包土地的經營權抵押貸款，支持農機具和大棚設施等依法合規抵押質押融資。積極開展新型農業經營主體「首貸」、無還本續貸業務。支持符合條件的新型農業經營主體通過債券和股權進行融資。健全農業再保險制度和大災風險分散機制。

另外，鼓勵銀行業金融機構發行「三農」專項金融債券。提高不良貸款容忍度，新型農業經營主體貸款不良率高出自身各項貸款不良率年度目標3個百分點(含)以內的，可不作為銀行業金融機構內部考核評價的扣分因素。

《意見》明確，穩妥擴大農村普惠金融改革試點，依照程序建設金融服務鄉村振興試驗區，將對新型農業經營主體的金融服務情況納入金融機構服務鄉村振興考核評估，強化評估結果運用。