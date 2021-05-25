穆迪：新興市場債台高築累復甦　擴大與已發展國家差距

自新冠肺炎爆發以來，全球債務水平急升。評級機構穆迪發表報告指，去年疫情造成全球總負債佔國內生產總值(GDP)比重創新高，其中新興市場負債急升，拖累當地經濟復甦，擴大已開發國家與新興市場之間的經濟落差。

穆迪分析(Moody's Analytics)早前發表報告顯示，全球債務總額增加了24萬億美元(約187.2億港元)破紀錄，佔2020年國內生產總值(GDP)比重升至366%的高峰。與此同時，國際金融協會(IIF)於5月中亦披露，今年首季全球債務出現兩年半以來首次下降，但發展中經濟體的債務反而破頂。數字反映了全球債務高企，值得市場警覺。

外媒報道，穆迪首席亞太經濟學家Steve Cochrane表示，疫情造就各類債務都在攀升，尤其是各國政府負債，因為全球政府在過去一年除了要推出財政刺激措施之外，稅收也相對減少。不過，他認為全球負債攀升帶來的真正衝擊，在於已發展國家與新興市場之間的經濟落差將更顯著，隨着新興市場負債激增，當地政府日後處理債務將面臨更大的難題。在新興國家當中，穆迪點名土耳其、越南、巴西，因為這3個國家都有不只一個領域的債務激增。

歸究原因，Cochrane認為新興市場經濟復甦步伐落後已發展國家，除了疫苗接種計劃進度緩慢之外，政府債台高築也將被迫提前縮減振興措施，相對讓當地經濟失去復甦動能。他補充，當經濟快速增長時，債務問題相對不是那麼迫切，全球經濟增長將不平衡，今年夏天美國和歐洲可能會加速增長，而新興市場「可能需要再等一會兒」。

此外，穆迪投資者服務公司(Moody's Investors Service)在周一(24日)發表報告亦發現，儘管有改善迹象，但新興市場主權國家和非金融企業的信貸壓力指標仍然較高。該公司董事總經理Atsi Sheth表示，在2020年，除中國和土耳其外，二十國集團(G20)新興市場國家的實際GDP平均收縮近6%，新興市場的經濟產出今年正在復甦，但是對於許多國家來說，要等到2022年才可回到疫情大流行前的水平。

然而，近日印度、馬來西亞等國確診人數再度暴增，相較美國、英國、澳洲等確診數字逐漸下滑，將進一步拉開已發展國家與新興市場之間的經濟復甦差距。