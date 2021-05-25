亞洲經濟復甦備受夾擊　央行政策恐捉襟見肘

亞洲區在疫情爆發之初控制相對良好，可是近期感染病例回升，疫苗接種進度緩慢，考驗央行進一步扶持經濟復甦的極限。

外電報道，由於當前利率低企，即使央行有政策應對措施，也可能是側重於政府借款，央行將退居其次發揮輔助作用。在此背景下，本周公布議息結果的南韓和新西蘭等央行的政策決定將會受影響，利率預計將保持不變。

豐業銀行亞太區經濟負責人Tuuli McCully認為，至少在減息等傳統政策槓桿方面，進一步施展貨幣政策刺激的空間很少。至於額外的財政刺激措施料將發揮經濟扶持關鍵作用。德意志銀行新興市場研究負責人Sameer Goel指出，亞洲區相對慢的疫苗接種拖累經濟，包括那些較發達的經濟體。

報道分析，雖然南韓的社交疏離措施抑制了消費者支出，但出口激增為經濟提供了緩衝，促使政府承諾增加財政支出以創造就業機會。新西蘭感染個案保持低位，經濟繼續復甦，上周發布的年度預算中，福利支出創下數10年來最大增幅，將此作為扶持經濟成長的部分措施。

其他亞洲地區疫情反覆，近期印度成為全球疫情的重災區，新加坡和台灣等原先疫情得到控制的經濟體也出現疫情反撲；日本仍在抗擊疫情，就連中國的感染病例也在上升。不過，亞洲區疫苗接種方面仍然滯後，新加坡已接種人口約30%，中國接種了約15%疫苗，其他國家則緊隨其後。

印度央行議息結果下月揭曉，可能會維持利率不變，央行行長Shaktikanta Das可能會連續第二個季擴大量化寬鬆計劃，以控制借貸成本。分析指出，因為印度政府的財政空間有限，到2022年3月的年度預算赤字佔國內生產總值(GDP)的6.8%，低於去年的9.5%，但通脹率居高不下，基準利率料將保持不變。