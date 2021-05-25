港交所歐冠昇：香港具競爭力　為「中國最國際化城市」

歐冠昇指出，本港資本市場具開放、透明、法治、資訊自由流通、完善監管制度等優勢，屬有競爭力的國際金融中心，亦有足夠的抵禦能力，又形容為「中國最國際化的城市」。即使全球在過去12個月經歷很大挑戰，但仍對全球經濟增長感樂觀，而本港新冠肺炎疫苗接種計劃已開始，相信經濟將復甦。

他提到，隨着製造業改善，基本金屬價格回升，中國是增長的領導者，亦是多項基本金屬的最大消費者，認為中國參與者對倫敦金屬交易所(LME)重要。港交所成立了前海聯合交易中心(QME)，也持有少數股權的廣州期貨交易所，涉足在岸及離岸的現貨及期貨市場，同時會爭取在中國大宗商品市場上有更重要角色。

他在正式發表主題演前，簡短地自我介紹，包括出生於阿根廷，又指當地出名足球及舞蹈探戈，亦是拉丁美洲資源大國，同時透露自己別名為「Gucho」。