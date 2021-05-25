【高盛推介】快手業績後急跌　留意高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：快手周一(24日)跌約3.2%，及在收市後公布截至今年3月底止的首季業績，雖期內營業額達170.19億元人民幣，按年升36.6%。但虧損擴大至577.5億元人民幣，而去年同期則虧損304.92億元人民幣。及後更有券商下調快手目標價至300及400港元，但維持對其「增持」及「買入」看好評級。

快手周二(25日)早段受壓急挫，低開約4.4%後跌幅擴大，低見206元，創歷史新低。

觀察個股輪證資金流向，可見周一認購證獲資金轉向流入，有約110萬元。認沽證則於上周五(21日)錄得約210萬元資金流入後，周一獲資金轉向沽出。

牛熊證方面，則見牛證近期獲資金持續流入，當中周一有約40萬元，並集中在220元以上收回價，但目前已被收回的產品。而周一流入熊證的資金則集中在255元以下收回價的貼熊。

快手購證21940，行使價270.47元，2021年8月02日到期，實際槓桿8.3倍，高槓桿。

快手牛證61657，收回價180元，行使價177元，換股比率500，槓桿比率6.1倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

快手牛證60732，收回價200元，行使價197元，換股比率500，槓桿比率14.9倍，相近收回價近牛中槓桿最高。

快手沽證13192，行使價245.68元，2021年8月27日到期，實際槓桿2.8倍，價內、低街貨。

快手熊證63780，收回價250元，行使價253元，換股比率500，槓桿比率4.6倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

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