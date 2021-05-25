【瑞通推介】微盟配股及發債　投資者續看好

瑞通認股證牛熊證銷售部：市場對經濟重啟感樂觀，道指隔晚收報34,393點，升186點或0.5%。

恒指上日收跌46點或0.2%，報28,412點，盤中曾跌穿28,200點。周二(25日)早段升逾300點，重上28,700點。恒指好倉(牛證及認購權證)周一(24日)淨流入近600萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾1,000萬元，反映投資者稍為看好後市。周一恒指牛證街貨重貨區為收回價27,000至27,099點，而熊證街貨重貨區為收回價29,000至29,099點。

快手公布首季虧損577.51億元人民幣，按年大升89%；按非國際財務報告準則計算，經調整虧損49.18億元人民幣，按年增13%。股價周一早段急挫，上市後一直尋底，10時半曾低見206元的上市後新低。

剛成為藍籌新貴的碧桂園服務公布，配股及發行可換股債券，合共集資逾155億元；每股配售價75.25元，較周一收市價80.05港元折讓約6%。公司又發行總額50.38億元可換股債券，初始轉換價每股97.83元，較周一收市價溢價22.21%。周二早段股價最多跌逾3%至77.4元，但其後跌幅收窄至不足2%。

微盟集團擬配售1.3億股，配售價為每股14.86至15.26元，較周一收市價折讓4.98%至7.47%，集資最多約19.8億元。公司另尋求發行3億美元零息可換股債券。周二早段股價先跌4%後轉升，由即市低位最多反彈達7%，高位觸及16.6元。

美團結束4連升，周一收跌1.5%於271元，險守250天線。美團佔恒生指數權重將由4.28%調升至7.71%，被視為季檢贏家，有券商料將吸引9億美元被動資金流入。市場亦正觀望集團於周五(28日)公布的首季業績。另據報美團外賣周一一度出現異常，無法使用微信支付。美團周二早段續跌逾1%，徘徊在270元。周一有近4.8億元北水淨沽出美團，是淨流出最多港股。輪證資金流方面，約920萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有近520萬元淨流出。

中芯國際周一午後抽升，高見23.15元，全日漲2.2%，收22.9元。有傳中芯等晶圓代工廠下季再次提高代工報價，以應對晶圓廠產能持續緊張的局面。不過同時有傳內地晶片研發項目爛尾。中芯周二早段升逾1%，於23元以上爭持。周一有約260萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾10萬元淨流出。

乘聯會預料5月狹義乘用車銷量按年增3.3%，晶片缺貨問題正在緩解。長城汽車上日微跌0.6%收市，報19.88元。周二早段好淡爭持，一度重上20元。約110萬元在周一淨流入其好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流入。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。