【高盛推介】騰訊重上600元大關　資金趁反彈部署淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周一(24日)跌約0.5%，周二(25日)早段則發力反彈，高開後升幅擴大，高見611.5港元。

根據國家新聞出版署官網顯示，並有86款國產遊戲獲下發本月首批國產遊戲版號，當中騰訊旗下遊戲在列。

此外，有券商指騰訊今年首季業績穩健，合符預期。及指因國家成立100周年慶祝活動，料第2季收入增長或放慢，並在第3季才會強勁復甦。亦基於新遊戲推出，料手遊業務將按年增長19%。該行重申對騰訊「買入」投資評級，目標價則下調至855元。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於上周四及上周五(20及21日)共錄得約7,000萬元資金流入後，周一獲少量資金轉向沽出。牛熊證方面，則見牛證於周一繼續獲資金流入，有約450萬元，並分布在565元以下的各個收回區域的產品。而周一流入熊證的資金則集中在620至625元收回區域的產品。此外，周二早段即市見資金趁騰訊反彈，重上600元時部署淡倉。

觀察港股通資金流向，則見周一北水重新買入騰訊，錄得約10.5億元資金淨買入。

騰訊購證21401，行使價650.5元，2021年7月27日到期，實際槓桿13.2倍，貼價、高槓桿。

騰訊購證20695，行使價675.5元，2021年7月27日到期，實際槓桿14.7倍，價外、高槓桿、較進取選擇。

騰訊牛證62190，收回價575元，行使價572.2元，換股比率500，槓桿比率16.5倍，高槓桿貼牛，適合即市操作。

騰訊沽證11039，行使價532.38元，2021年7月23日到期，實際槓桿17.5倍，高槓桿。

騰訊沽證22503，行使價555.38元，2021年8月19日到期，實際槓桿11倍，貼價、低街貨。

騰訊熊證56033，收回價630元，行使價633元，換股比率500，槓桿比率21.7倍，相近收回價近熊中槓桿最高。

騰訊熊證63464，收回價650元，行使價653元，換股比率500，槓桿比率12.6倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。

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