邵志堯：經濟和股市的關連性？

從前在媒體上常常看到一句話：「股票市場行先經濟半年時間」，這段話說得足夠多便形成真理，正是希特拉常說的謊言說一百次便成真理一樣，兩個市場的相關性是多少？用甚麼指標去作判斷標準？為甚麼是半年而不是4或9個月？這是一個科學性的數字嗎？

大部分受眾都不會提出疑問，因為是傳媒報道的，有時候有學者或專家加持，令大家信以為真，形成了信念便好辦事，有心人便可以大做文章，上下其手。

今天的真理是虛擬貨幣將會取代法定貨幣、虛擬貨幣是數碼黃金可以保值，每天有海量資訊提出上述觀點，像洗腦一樣灌到每個人腦海中，稍為欠缺定力和思考能力便信以為真，吹噓幾個年輕人一夜致富的案例，塑造虛擬貨幣去中心化反政府的核心價值，再利用錯失恐懼症(Fear of Missing Out)的心理，便可以創造一個巨大市場給有心人舞高弄低，把大部分人的錢捲走。

股票市場或幣圈市場玩的都是心理遊戲為主，筆者防禦性非常高，因為知道有錢的地方就有賊，高智慧的人賺取低智慧的人，承認自己低智慧通常都虧損有限，虧損最多的是自以為高智慧的人，通常這些人都是全賠更欠下一屁股的債，被更高智慧的人食掉，這一個生態圈，從荷蘭出現股票制度已存在了好幾百年，人性是改不了的。