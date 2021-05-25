林嘉麒：6月金融市場走向　要睇三大關鍵因素

本周五是期指結算日，5月快將完結，惟大戶未見在新一個月淡倉部署。就算期指月內曾回落至27,500水平，測試過3月的底後，迅即見反彈，5月不算窮，雙底可見反彈，恒指昨日(24日)更重上28,400點水平，重上4月份的橫行區支持。不過，市場風險未完，近日有研究報告指，上周全球市場「灰犀牛」風險激增，市場要應對三大關鍵。

首先，包括虛擬貨幣在內的大宗商品價格早前一度暴漲，惟上周銅價下跌3%以上，鐵礦石下跌1%，原油期貨跌逾3%，部分虛擬貨幣跌幅則高達50%。5月中，美國公布的CPI和PPI資料繼續引起市場關注，事實上通脹已吹逆風。標普500指數的市盈率持續接近22倍，以歷史標準來看是相當高，儘管未來企業盈利可維持高增長，市值也不太可能繼續擴大。

另一方面，大行高盛有分析指，當前美國通脹短暫飆升不太可能逼迫聯儲局採取行動，認為聯儲局只是沒有出手，收緊貨幣政策干預市場的準備已做好。高盛亦認為，公共交通、酒店、服裝價格正常化，二手車價格進一步上行，都會短期推高美國核心通脹。而對於聯儲局而言，薪資增速、房價上漲以及疫情影響帶來的通脹預期走高是作出加息決策最需關注的三個要點。

本周五美國將公布4月份PCE物價指數資料。PCE是聯儲局視為通脹指標，而通脹則是對聯儲局官員們是否開始討論縮減購債有影響，因此備受關注。從上周的會議紀錄顯示，聯儲局首次承認可能很快需要開始討論縮減購債規模。有兩點值得注意。

首先，一些FOMC成員對他們還要等多久才能開始就調整資產購買速度展開辯論感到有點焦慮。第二，聯儲局正在關注目前推高通脹的所有因素是否都是暫時而且短暫，後者不僅可能決定聯儲局何時開始縮減其龐大的量化寬鬆計劃，還可能決定其縮減力度。由於美國近期勞動力市場反彈，聯儲局可忽視通脹的任何短期飆升，但是本周PCE物價指數數據事關重要，聯儲局最終被迫提前加息，還是延遲縮減購債規模呢？市場預計PCE同比增長為2.4%，將會是2007年以來最高水平。

另外，美國4月份個人收入和支出資料將與個人消費物價指數一起發布。個人收入在3月份受到刺激支出的提振後，4月環比可能下降14.5%。個人消費預計環比增長0.6%，可留意投資市場屆時怎樣解讀此等數據，方知未來6月整體大市走勢方向。

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)