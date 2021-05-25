專家籲馬斯克收聲！盲目追隨投資虛擬貨幣恐血本無歸

電動車生產商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克近期屢次發表虛擬貨幣相關言論引發市場爭議，他周一(24日)又在社交媒體發文，指礦商致力於以更環保的方式經營，並對此表示支持，比特幣應聲反彈。不過，有專家警告，盲目追隨馬斯克言論的投資者恐血本無歸！

根據CryptoCompare報價顯示，比特幣過去24小時高見39,968美元，最新仍升近1成，見38,308美元；狗狗幣現亦升逾15%，見0.345美元。

不過，市場上有不少虛擬貨幣支持者公開呼籲馬斯克「收聲」，不要再發文，更建議他專注在造車本業。虛擬貨幣平台Celsius Network行政總裁Alex Mashinsky預期，盲目跟隨馬斯克的投資者恐怕已損失慘重，甚至傷到無法復元的地步，而趁機會想「撈一筆」的散戶目前亦正在撤離市場。

Mashinsky稱，虛擬貨幣圈中對各種虛擬貨幣資產評頭品足時，必須更負責任，「當你聽到名嘴一直說，我們再也不會見到比特幣市場崩潰，因為機構相關利益方將參與市場，如Square及PayPal等等，你就該感到擔心了。」

另外，由於近期所有虛擬貨幣都跟隨比特幣及狗狗幣而波動，惹來分析師及投資者的不滿，部分原因是基於馬斯克的善變評論。虛擬貨幣顧問兼天使投資者Eloisa Marchesoni解釋，馬斯克非常善於算計，人們對此感到憤怒。

Miller Tabak+Co.首席市場策略師Matt Maley亦稱，如果市場繼續看到因馬斯克的發文而引發虛擬貨幣劇烈波動，對於該種資產類別將是一個很大的不利因素，因只是一個人的發文就引發如此巨大的波動，會傷害該資產類別的正當性。