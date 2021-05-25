螞蟻旗下花唄及借唄終止兩個資產支持證券 涉180億人幣

上述兩隻ABS分別是中信證券借唄5至14期消費貸款資產支持專項計劃，和天弘創新花唄第8至15期消費授信融資資產支持專項計劃，規模分別為100億和80億元。

螞蟻旗下ABS項目上次獲批通過，已是去年11月底，當時獲得通過的兩隻ABS，是中信證券花唄1至10期授信付款資產支持專項計劃，和國泰君安借唄第4至12期消費貸款資產支持專項計劃，規模均為100億元。

其另一隻ABS項目，財通資管花唄授信付款資產支持專項計劃的項目狀態仍為「已受理」，規模80億元。

在阿里巴巴今年4月10剛接到逾180億元人民幣的天價罰單後，中國金融監管部門隨即對螞蟻集團再次約談，主要是要求螞蟻對標整改方案深入有效整改。整改方案要求螞蟻糾正支付業務不正當競爭行為，斷開支付寶與「花唄」、「借唄」等其他金融產品的不當連接，主動壓降餘額寶餘額等。