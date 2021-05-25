美聯儲官員看好數碼美元支付效率　警告私人數碼貨幣存在風險

美國聯儲局將於今夏發表關於央行數碼貨幣的研究，該局理事Lael Brainard周一(24日)表示，會討論數碼美元作為更有效率支付系統的可能性，但同時警告許多私人發行的數碼貨幣有潛在風險。

Brainard在Coindesk研討會的線上演說中討論推出有央行支持的數碼貨幣的可能性，認為此舉可以創造更有效率的支付系統，也能讓過去被傳統銀行忽略的美國民眾獲得更多金融服務。和比特幣等數碼貨幣相比，央行數碼貨幣(Central Bank Digital Currency，CBDC)仍由央行、而非去中心化的電腦網絡控制，在本質上不同。

她警告「私人發行穩定幣」的發展可能對金融體系增添風險，消費者獲得的保障也比較少。相較之下，數碼美元則是由央行發行的數碼位形式貨幣，「可供一般大眾使用」，且能降低上述風險。

中國人民銀行已經推出數碼人民幣，同時最近正加強監管比特幣挖礦和交易活動。

此外，瑞典央行則已完成電子克朗(e-Krona)計劃第一階段試驗。英國央行和財政部4月成立任務小組，攜手研議發行數碼英鎊，英國財長並在推特上貼出和比特幣只差一個字母的「Britcoin」。

南韓央行(BOK)本周初亦宣布已遴選出技術供應商，針對數碼貨幣打造實驗性質的平台。

聯儲局主席鮑威爾上周表示，將在夏季公布研究報告，討論發行數碼美元的可能性。同時，美國財政部上周四(20日)加強監管虛擬貨幣市場，並要求1萬美元以上轉帳交易需向美國稅務局(IRS)申報。