兜兜轉轉還是中國好？印、越疫情加劇　分析指供應鏈將返華

先前中美貿易戰，導致各企業將供應鏈移出中國，鄰國越南與印度因此受惠。然而，隨着新冠疫情捲土重來，越、印兩國情勢愈來愈緊張，外媒引述分析指，供應鏈有可能重返中國。

報道引述投資機構Pinpoint AssetManagement經濟學家張智威表示，在新冠疫情肆虐前，三星、鴻海旗下富士康等大公司，因中美貿易戰而陸續將工廠搬出中國，往越南、印度建廠。近期越南、印度兩國疫情逐漸升溫，蘋果公司(美股：AAPL)主要供應商鴻海(台股：2317)不得不關閉其位於兩國的工廠。由於國際航班停飛，跨國公司無法派遣員工前往越南、印度兩國蓋新廠，因此供應鏈新廠建設恐將停擺好一陣子。

印度4月的新冠感染病例飆升至歷史新高，而且還沒有明顯緩解迹象。有經濟學家預測，印度本季經濟可能萎縮。此外，越南北部也因新冠疫情下令暫時關閉4個工業園區，其中就包括台灣鴻海的3個生產基地。

張認為，這種情況可能對中國有利，但中國能從中獲得的好處有多少，還得取決越南與印度兩國的疫情持續多久。目前中國的出口每月增長介於20至40%之間，如果越南印度快速復工，中國下半年的出口就有可能放緩，因為其他企業都把重心移到其他兩國。若越南與印度供應鏈停擺很長一段時間，中國出口增長態勢(20至40%之間)就有可能會持續到明年。