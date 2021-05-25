美國樓價升勢勁　近6成分析師睇好　料今年升10%

外電報道，隨着美國疫情逐漸遠離，帶動強勁經濟復甦，伴隨超低利率、龐大的財政支持，以及居住持續需求，美國樓價今年漲勢可能是市場2月預估值的兩倍。

自去年中以來，標普CoreLogic Case-Shiller 20區樓價指數一直穩定上揚，今年來平均上漲超過11%。

外電5月11至24日對40位房地產分析師進行調查顯示，分析師們預估預計美國今年樓價增速將超過GDP增長率和通脹率，平均樓價增長率將達到10.6%，幾乎是2月預期5.7%的兩倍。若此預期實現，意味今年將是美國自2013年以來增長最快的年度樓價通脹率。

報道引述西班牙對外銀行(BBVA)的美國首席經濟學家Nathaniel Karp表示，目前樓市走勢符合基本面，因為利率水平低、政府推出財政刺激措施使民眾有多餘收入，這使民眾償債能力承受度提升，進而有資格獲得更大金額的抵押貸款。此外，貸款標準仍然嚴格，因此目前幾乎沒有泡沫的風險。

外電表示，6成分析師認為今年樓價漲勢將會持續。根據樓價調查，以1到10分級(分數愈高代表樓價愈昂貴)，自2018年以來，分析師對美國樓價中位數為7，不過最新調查結果已上升至8。

市場預計美國30年期抵押貸款利率今年將上升至3.3%，明年達到3.6%，預計2023年之前都不會達到疫情前的3.8%高點。

儘管借貸成本低廉使房屋需求將保持強勁，不過，約77%的分析師認為明年展望更較人擔憂，其餘比率的分析師則認為樓價屆時將下滑。

儘管有強勁的房屋需求，但供應不足將壓低樓價。美國最新房屋銷售總額，以及樓市中佔比最高的獨棟住宅銷售已跌至數月低點。

4月成屋銷售約佔總銷量的90%，經季節調整後較3月下滑至585萬戶，這是去年6月以來最低水平。儘管分析師們預計今年的房屋平均轉售量將略高於600萬戶，但仍遠低於前一輪樓市繁榮時期的700萬戶。

BMO Capital Markets資深經濟學家Sal Guatieri表示，鑑於需求強勁以及轉售市場上數據，明年買家的樓價可負擔能力將會下降。預計美國樓價明年將溫和上漲5.6%，2023 年上升4%。隨着時間進入年底，料明年樓市將有所降溫，銷售和價格增長放緩，近期樓價的瘋漲長期來看將難以延續。