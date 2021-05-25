愛立信警告：排擠華為代價是錯失中國5G市場

瑞典通訊設備大廠愛立信(Ericsson)周一(24日)表示，公司評估認為可能在中國市場失去與5G流動通訊的相關商機，理由在於瑞典當局決定排除華為設備後，中國可能出手報復。而瑞典的產業和經濟也因止遭受負面影響的風險。

愛立信在公司債發行的公開說明書中，更新了主要風險內容。其中提到「瑞典於2020年10月在5G標案，將華為等中國企業排除在外，因此認為包括愛立信在內的瑞典產業界，可能遭到中國當局鎖定和採取行動的風險。在中國的競標結果及目前的市佔率有可能明顯下滑。此外，瑞典與中國的關係可能變得薄弱，還可能影響到兩國間的貿易。

愛立信意識到美中兩國的對立，在分析中提到，「從當前地緣政治來看，很可能導致產業分裂、以及全球性的價值鏈與行動通訊規格的分斷。」還有部分國家「為了取代愛立信等現有的全球性供應商，向各國的通訊基礎建設企業給予援助，以確保持續性的通訊。」

歐洲主要國家都配合美國腳步，將華為設備排除在外。以英國為例，該國在排除華為設備後，就明確表示不會仰賴一小部分的供應商，而日本NEC也被納入候選名單當中。

愛立信、華為、以及芬蘭的諾基亞(Nokia)合計掌握全球流動通訊設備市佔率約8成。華為設備遭排擠後，愛立信及諾基亞也順勢取得更多的5G設備訂單，但也很有可能錯失中國這個全球最大市場。