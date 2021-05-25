中鋼協：內地加強監管　未來鋼價難持續大漲

中國五大部委聯合約談內地鋼鐵、銅、鋁等產業製造商，及相關產業協會後，中國鋼鐵工業協會發出研究報告表示，今年後期受到預期下滑，以及主管機關加強監管等影響，鋼材價格可望在回調後逐步趨向穩定。整體而言，今年鋼價將先高後低。

中鋼協指出，今年以來，內地經濟持續穩定復甦，鋼材需求明顯增加，其中建築業增長49%；製造業增長44%。而國際市場則是全球製造業PMI不斷好轉，4月份PMI達到57.1，連續12個月位於50的盛衰分界線之上，這帶起一波鋼鐵需求潮。

踏入5月份，受國際原物料商品價格上漲、全球流動性寬鬆及市場預期上升的影響，五一長假後鋼材報價升幅進一步擴大。不過來到5月第三周，內地鋼材價格已經大幅下滑，而下半年受到供需兩端下滑和主管機關擴大監管的影響下，鋼材價格可望在這波修正後逐步回穩。

中鋼協指出，從供給端情況來看，鋼鐵去產能、粗鋼產量壓減及環保督查等工作的即將展開，後期粗鋼產量難以大幅增長。從需求端來看，由於4月份以來鋼材價格漲速加快、漲幅高，造船、家電等下游產業難以承受鋼價持續高檔盤整，這將使後期鋼價難以持續大幅上揚。

此外，中鋼協提到後勢兩大因素也將左右鋼價走勢，一是鐵礦石報價居高不下，今年截至 5月19日為止，鐵礦石價格較去年底上漲32%，漲幅超過鋼價漲幅，使得企業成本壓力大增，恐影響企業生產意願。

二是進出口財稅政策開始實施，取消大部份鋼材出口退，此舉有利於鋼鐵進口，而對於市場的影響開始漸漸發酵。