虛擬貨幣市場何去何從？專業投資者：或取決於股市

比特幣、以太幣和狗狗幣在內等虛擬貨幣上周經歷崩跌，並較今年初創下的高位重挫逾 50%。虛擬貨幣領域的重量級投資者Digital Currency Group行政總裁Barry Silbert在Twitter表示，在虛擬貨幣市場表現低迷之際，投資者應該多關注股市。

一些市場參與者認為，虛擬貨幣近期的暴跌，和基本面或不斷嚴峻的監管環境並沒有深刻關係，主要取決於華爾街的投機興趣。不過Silbert就認為，股票可能是投資者可以承受多少虛擬貨幣風險的關鍵指標。他解釋，可能和有多少借貸資金在這些資產間流動，以及近期投資比特幣的機構投資人，對當前低迷行情的反應有很大關係。而接下來的幾周，虛擬貨幣市場走勢或將完全取決於股市。

不過，有市場參與者認為，虛擬貨幣近來的低潮與其本身的基本面、消息面及監管格局的轉變無關，試圖將虛擬貨幣的劇烈波動歸咎於華爾街的投機行為。

理論上，虛擬貨幣和股市之間應該不存在關聯性，但隨着愈來愈多投資者和機構參與者，兩者的關係似乎有所變化，Bleakley Advisory Group投資長Peter Boockvar就認為，作為風險偏好的代表，比特幣的走勢正在拖累股市，前者若下挫，後者也無法幸免。