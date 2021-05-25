報告：美聯儲資產負債表明年底前或達9萬億美元

美國聯儲局紐約分行周一(24日)發布預測報告顯示，該會正在進行的資產購買，可能會導致其資產負債表在2022年底前增長至9萬億美元。

外電報道，去年疫情爆發後，美國聯儲局為支持經濟和信貸市場採取了一系列積極的行動，將利率降至接近零，推出緊急貸款計劃，並增加每月資產購買規模，隨後聯儲局的資產負債表急劇膨脹。

2020年初美聯儲局資產負債表約為4.1萬億美元，據統計截至上周，這項數據已飆升至8萬億美元。根據報告，如果聯儲局不改變作法也不開始縮表，明年底前資產負債表就會上升到9萬億美元，相當於美國國內生產總值(GDP)的39%。

聯儲局紐約分行市場團隊在年度報告中預估，其準備金可能在2022年底達到6.2萬億美元的高峰，然後逐步下降。如果聯儲局持續將到期本金再投資到投資證券，預計到2025年，整體投資組合大致不變。

預測報告假設聯儲局將維持目前每月1,200億美元的購債計劃，包括購買美元公債和抵押貸款證券(MBS)直到2021年底，然後預計在2022年底前，購債將緩慢降至零。

報告表示，根據一系列可能的結果，美國聯儲局的資產組合可能在2030年之前穩定在9萬億美元附近，最低則可能跌至6.6萬億美元。