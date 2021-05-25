【多相】柏傲莊III開放3個示範單位　三房及四房率先睇

同時，項目亦設兩個交樓標準示範單位，其中根據8A座48樓B單位打造的四房連雙套房戶，實用面積1,269方呎，大廳連接面積31方呎露台。

項目部分四房單位的客廳或飯廳，更設有瑞士研製的V-ZUG除菌衣物管家Refresh Butler及團隊匠心設計的步入式ArtiSaloon藏酒間，同時備有小型吧枱、玻璃層架、收藏櫃及一系列歐洲知名品牌電器，包括咖啡機、嵌入式酒櫃、嵌入式雪櫃連冰箱及食物保溫櫃等。

今期單位除了配有集團自家研發設計的智慧室內裝置，如專利三合一智能門鎖ArtisLock、多功能洗乾熨組合Laundry+，部分單位更率先備集團研發的玻璃趟門MAGIC SLIDE。