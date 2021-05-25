調查：全球樓市今年將繼續飆升…

外電報道，根據最新調查，在貨幣和財政政策支持，以及疫情下經濟復甦的情況下，主要經濟體的房地產市場預計在今年內飆升，也出現價格上漲的風險。

據外電在5月11日到24日針對100多名房地產市場專家的調查顯示，在短短3個月內，美國、英國、加拿大、澳洲和杜拜的樓價預測大幅提升，超過預期的GDP成長和消費價格通膨。樓市與股市迅速的從疫情導致的經濟損失和破壞性的大蕭條中反彈，一些國家的房屋平均售價已達到驚人的程度，在低利率、疫苗迅速接種以及防疫限制放寬的推動下，這種趨勢預計將持續。

Nationwide經濟學家哈維(Andrew Harvey)表示，由於疫苗計劃成功推動，消費者的信心已大幅提升，而調查結果也顯示，疫情導致更多人計劃搬家，供應短缺推動短期內價格上漲的壓力。

在關於全球樓市調查中，92名分析師中55人，約60%認為未來一年風險趨向於上行，其餘37人則傾向下行。調查中的趨勢顯示，今年預期會有強勁的漲幅，未來幾年受到供應增加、移民減少和民眾負擔能力等問題影響，漲速將會放緩。

對於辦公室空間的需求變化，分析師則持不同看法。78位受訪者中，41人認爲需求會減少，其中5人認為會大幅減少。另外37人則認為辦公室需求會增加，包括2人認為會大幅增加。

凱投宏觀(Capital Economics)房地產經濟學家Matthew Pointon)表示，在近幾個月推行遠距工作，將導致辦公室需求發生巨大變化，多達50%的辦公室員工每周至少在家工作一次。他預計在未來5年內，辦公室空置率將明顯上升，直到2030年仍將居高不下。

澳洲和加拿大的樓價在今年內預計會出現2位數的增長，而杜拜的樓價則預計將出現6年來首次上漲。由於政府的支持將持續，以及更多居住空間的需求增加，英國的樓市將持續熱度。