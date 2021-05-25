巴曙松：內地依賴新經濟產業替代傳統產業

香港交易所董事總經理及首席中國經濟學家巴曙松在亞洲金屬研討會中表示，新冠肺炎疫情後，中國經濟增長將顯著回升，但只屬短期，長期將以平均的中速增長，並將愈來愈依賴新經濟創新推動，由新經濟產業替代傳統產業。

他解釋，2008年以來，中國GDP年均實際增速由1978年至2011年的10%，回落至2012年至2017年的7.2%，而有關趨勢仍在持續，而全要素生產率減速是過去十年GDP增長放緩主因。以2035年增長翻一番目標計，平均每年需要增長4.73%。

他指出，中國經濟要實現高質發展，須依靠創新驅動的內涵型增長。由於中國人口結構改變，發揮人力資本潛力及應對人口老化需要創新，而新冠肺炎疫情衝擊，為新經濟的創新發展提供空間和機遇，並有助目前中國在全球供應鏈重新布局過程中，形成「雙循環新格局」。

他又指，新冠肺炎疫情下，令世界關注對中國的依賴，地緣政治風險、關稅等問題，加上中國勞動力成本上升，或淘汰一些製造業，削弱中國在未來供應鏈中的作用，但中國通過外國直接投資、貿易與世界緊密聯繫，令真正的「脫鈎」非常困難，而在部些產業中，甚至加強中國在供應鏈中的角色。

他提到，中國加入區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)，又於去年明言積極考慮加入跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)，相信未來區域合作將進一步加強。